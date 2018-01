Limburgers verzilveren vier van tien Henry van de Velde Awards

Dinsdag zijn in de Bozar in Brussel de belangrijkste designprijzen van Vlaanderen uitgereikt en Limburg was de grote slokop. Van de tien genomineerden kregen vier Limburgse designers een Henry van de Velde award. Architect Bart Lens won de Life Time Achievement Award, Lore Langendries de Design Led Crafts Award, Roel Vandebeek de Efficiency Award en Frédéric Boonen de Public Award.