Benfica-voorzitter beschuldigd van corruptie

De voorzitter van Benfica Lissabon, Luis Filipe Vieira, is in staat van beschuldiging gesteld wegens corrupte praktijken. Dit gebeurde in het kader van een maandag uitgevoerde actie van de anticorruptiecel van de Portugese gerechtelijke politie. De 68-jarige zakenman staat sinds 2003 aan het roer van Benfica.