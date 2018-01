Patrick Lefevere bevestigt slecht nieuws voor Laurens De Plus: “Kleine breuken in het bekken”

Quick Step Floors-manager Patrick Lefevere bevestigde dinsdagmorgen op Radio 1 dat Laurens De Plus dan toch breukjes in het bekken heeft opgelopen na zijn aanrijding op training. De jonge Belg werd vorige week in Zuid-Afrika aangereden door een vrachtwagen, in het ziekenhuis werd aanvankelijk gehoopt dat de 22-jarige renner enkel kneuzingen had overgehouden aan het ongeval. “Hij moet door de twee breukjes in zijn bekken plat liggen”, aldus Lefevere in het programma De Bende van Annemie.

“Het was heel emotioneel”, vertelde Patrick Lefevere over het ongeval in Zuid-Afrika. “Als je 45 minuten ligt te bloeden in een gracht terwijl er maar geen ziekenwagen komt, dan is dat een eeuwigheid. Het belangrijkste is nu dat ze veilig thuis geraken. Ik heb Laurens gisteren nog gebeld, hij zou eventueel vandaag (dinsdag, red.) naar Europa kunnen komen. Dat hangt af van de vluchten, door twee breukjes in het bekken moet hij plat liggen en dat kan niet in economy.”

De onderzoeken in het ziekenhuis in Zuid-Afrika bracht een kleine breuk in het bekken en een microfractuur aan het heiligbeen, zo laat Quick Step weten in een persbericht. De Plus moet een conservatieve therapie ondergaan en zal minstens drie weken herstel nodig hebben voor hij de training kan hervatten. “We zullen wel zien. Eerst moet hij thuis rustig kunnen revalideren. Ze kunnen nog heel lang fietsen”, vertelde Patrick Lefevere daarover.