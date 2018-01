Voetbalfan steelt rolstoel paraplegie-patiënt tijdens match Standard-Anderlecht: “Had pijn aan enkel”

Het is elke keer opnieuw een feestje voor Kevin als hij zijn favoriete club Standard kan zien spelen. Maar de match tegen Anderlecht liep voor de jongeman, die lijdt aan paraplegie (een aandoening waarbij er sprake is van volledige verlamming van de benen, inclusief een gedeelte van de romp), op een fikse domper af. Na afloop bleek de speciaal uitgeruste rolstoel van de 31-jarige man namelijk gestolen.

De man, afkomstig uit Clavier, mist geen enkele wedstrijd van Standard. Omwille van zijn aandoening kreeg hij toegang tot een speciale plek voor rolstoelgebruikers onder het stadion. “Maar Kevin is klein en ziet op die plaats niets van de match”, vertelt zijn vader Guy François aan de Waalse krant La Meuse. Daarom laat hij bij elke match zijn rolstoel onderaan de tribune staan. Zijn broer draagt hem dan tot aan zijn zitje.”

Een gesmeerd plan waardoor Kevin de match altijd goed kon volgen, maar tijdens de match Standard-Anderlecht liep het volledig mis. Na afloop trokken de twee broers richting de rolstoel, maar die bleek weg te zijn. Ze riepen de hulp in van een steward, die met de twee zelfs in de omgeving ging rondrijden om de rolstoel te vinden, zonder geluk. Daarop werd de politie ingeschakeld. Die riepen via social media getuigen op zich te melden. Even later kwam een jongeman uit Antwerpen aanzetten met het gestolen goed. “Hij had het naar eigen zeggen ‘geleend’ omdat hij pijn aan zijn enkel had. De rolstoel had hij zogezegd op de parking achtergelaten.”

Ondanks het ongemak is de vader van Kevin niet rancuneus. “Ik ben niet boos, neen. Misschien had de man ook wel wat te veel gedronken. Toch wil ik met dit verhaal even aankaarten dat het geen grap is om de rolstoel of andere hulpmiddelen van anderen te stelen. Zo ontneem je hun volledige autonomie.”