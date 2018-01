Nieuw drama nipt vermeden: transmigrant net op tijd bevrijd uit container metaalafval

In een container met metaalafval is dinsdagochtend in Veurne een vluchteling uit Eritrea aangetroffen. Dat meldt de politie van de zone Spoorkin. De jongeman sloeg zelf alarm toen begonnen werd met het samenpersen van het metaal.

De transmigrant had zich in de nacht van maandag op dinsdag op een parking in Frankrijk verstopt in een container met metaalafval. Toen de container in Veurne aankwam, begon men het schroot samen te persen. De jonge vluchteling raakte in paniek en begon op de wanden van de container te bonken. Op die manier kon hij de werklui alarmeren. De Eritreeër werd uit zijn hachelijke situatie bevrijd en liep geen verwondingen op. Afgelopen weekend werden in Veurne al tien Iraakse vluchtelingen ontdekt in een vrachtwagen met karton.

Volgens de politie van de zone Spoorkin werd een drama slechts nipt vermeden. “De politie stelt opnieuw vast welke levensbedreigende risico’s transmigranten bereid zijn te nemen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken”, aldus korpschef Devid Camerlynck.

Maandagavond kwam een jonge vluchteling om het leven toen hij de autosnelweg probeerde over te steken.