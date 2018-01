Kruis over Eurostadion: Schauvliege geeft geen omgevingsvergunning

De politiek maakt een kruis over het Eurostadion. De Vlaamse overheid besliste dinsdag namelijk om bouwheer Ghelamco geen omgevingsvergunning voor het project op Parking C in Grimbergen. In die vergunning werd alle administratie gebundeld in één dossier, waardoor het in se makkelijker moet zijn om grote projecten te verwezenlijken in Vlaanderen. De aanvraag van Ghelamco werd ingediend begin oktober, maar na de termijn van 120 dagen kwamen te veel bezwaren naar boven. Ghelamco kan alleen nog naar de Raad van Vergunningsbetwisting stappen om de beslissing aan te vechten.

“Bij de behandeling van de vergunningsaanvraag bleek dat de hinder en de risico’s voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau beperkt bleven en de aanvraag niet in overeenstemming was met stedenbouwkundige voorschriften en niet verenigbaar was met een goede mobiliteit”, zo laat Vlaams minister van Omgeving en Milieu Joke Schauvliege weten in een persbericht.

