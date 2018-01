Het pretpark Walibi is op zoek naar 600 seizoensarbeiders en studenten. Het pretpark verwacht geen cv in een Word-bestand, maar een video.

Aan de kandidaten wordt gevraagd om via hun webcam enkele vragen te beantwoorden. Ze zullen onder meer moeten uitleggen waarom zij de geknipte persoon zijn voor de job.

“Via de video’s kunnen we meteen zien hoe kandidaten zich uitdrukken, of ze (klant)vriendelijk zijn en of ze de juiste drive hebben”, zegt HR-officer Antoine Stasse.

www.walibi.be