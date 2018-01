VTM-journalist Bo Van Spilbeeck geraakt door reacties na bekendmaking transgender te zijn

De VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck reageerde op de vele lovende reacties die verschenen op sociale media nadat hij bekend maakte vanaf nu als vrouw door het leven te gaan, onder de naam Bo.

“Lieve mensen, 1000 maal bedankt voor zoveel warme reacties. Het geeft mij (en ons) ongelooflijk veel kracht. Dinsdag lezen, horen en zien jullie het hele verhaal. Ik hoop dat het een beetje helpt in de aanvaarding van transgenders en voor de velen die met dezelfde gevoelens worstelen”, liet de journalist op Twitter weten.

Lieve mensen, 1000X bedankt voor zoveel warme reacties. Het geeft mij (en ons) ongelooflijk veel kracht. Morgen lezen, horen en zien jullie het hele verhaal. Ik hoop dat het 'n beetje helpt in de aanvaarding van transgenders en voor de velen die met dezelfde gevoelens worstelen. — Bo Van Spilbeeck (@bovanspilbeeck) January 29, 2018

Eerder reageerden enkele politieke kopstukken al op de bekendmaking van Van Spilbeeck zijn transitie.

Mooi om te zien dat iedereen kans krijgt om zichzelf te zijn! @VTMNIEUWS https://t.co/QhGtHmsHyA — Koen Geens (@Koen_Geens1) January 29, 2018

Moedig & mooi! Ik kijk alvast uit naar het eerste optreden als Bo. Veel succes! https://t.co/WSm6i708Sz — Wouter Beke (@wbeke) January 29, 2018

Hoed af voor je moed & doorzettingsvermogen om jezelf te kunnen zijn #respect — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 29, 2018

De vrijheid om te zijn wie je bent. Zo persoonlijk en moedig van @bovanspilbeeck. https://t.co/y7NIWs3s7T — Maggie De Block (@Maggie_DeBlock) January 29, 2018

Enkele bekendheden drukten ook hun bewondering uit voor de kracht om voor zijn transitie uit te komen.

Sterk en mooi !! Moet een opluchting zijn ! Dat het jou en geliefden dolgelukkig moge maken ! X — Sofie Dumont (@DumontSofie) January 29, 2018

Van harte gefeliciteerd. Ontroerd en onder de indruk door je getuigenis. Welkom Bo. — Wim Oosterlinck ?? (@WimOosterlinck) January 29, 2018

WAUW! Dit is zo heftig. En spannend. En prachtig. Vanaf morgen hebben we een nieuwe collega bij @VTMNIEUWS. Iemand die we al langer kenden. Maar dan anders. WELKOM @bovanspilbeeck!! ?? tot morgen op @Qmusic_BE! https://t.co/bM0CadaJzv — Sam De Bruyn (@sam_debruyn) January 29, 2018

Onze lieve en moedige collega bij @MEDIALAAN Boudewijn Van Spilbeeck is voortaan Bo. We bellen haar zometeen op in onze ochtendshow op @joe_be @VTMNIEUWS @bovanspilbeeck — Sven Ornelis (@SvenOrnelis) January 30, 2018

@bovanspilbeeck in 92 maakte ik eerste repo over transgenders! Sensatie schreeuwde men. Times they are a-changin. Gefeliciteerd lieve Bo. Blijf jezelf. En VTM krijgt er een topjournaliste bij. — Paul Jambers (@PJambers) January 30, 2018

Hoe mooi is dit. Alleen maar respect ! Geniet ! — James Cooke (@JamesCooke1984) January 29, 2018