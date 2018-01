Nieuwe STVV-voorzitter: “Morele plicht maar wel met volle goesting”

David Meekers is de nieuwe voorzitter van STVV. Amper 59 dagen nadat hij op 1 december de leiding over de club in handen kreeg, geeft Yusuke Muranaka de fakkel door aan de 51-jarige Wellense accountant. “Ik heb al bijna dertig jaar een hart voor STVV, ik ben een supporter in hart en nieren. Toen ik die vraag kreeg van de Japanse eigenaar, was ik dus moreel verplicht om ja te zeggen. Maar ik doe het met volle goesting, laat dat duidelijk zijn.”

Een sterke lokale verankering, een uithangbord van de streek. In de voorbije dagen vielen die woorden regelmatig, als er in de media bericht werd over STVV. Ook de mensen van DMM.com, die de club zes ...