KRC Genk moet zich opmaken voor veldslag in Guldensporenstadion

“Op dit veld laat een boer zijn koeien niet uit.” Het zijn letterlijk de woorden van Kortrijk-coach Glen De Boeck na de thuismatch tegen Eupen. Het voorspelt weinig goeds voor de heenmatch in de halve finales van de beker vanavond. KRC Genk mag zich opmaken voor een veldslag in – what’s in a name – het Guldensporenstadion. “Klagen heeft geen zin, we moeten met de omstandigheden omgaan”, zegt Philippe Clement, die straks voor sterke mannen lijkt te kiezen om de deur naar een vijfde bekerfinale minstens op een kier te zetten.

Een Guldensporenslag, bijna 716 jaar na datum. Misschien is het wel een gunstig voorteken: Kortrijk telt maar liefst zes Fransmannen in zijn kern. Anderzijds zijn de Vlaamse Leeuwen ook niet in de meerderheid ...