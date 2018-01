Man vermoordt vrouw en blaast woning op

Een zware explosie heeft maandagavond de achterzijde van een woning aan de Hasseltsestraat in Ophasselt, bij Geraardsbergen, weggeblazen. In de woning werd het levenloze lichaam van een zestigjarige vrouw aangetroffen. De politie beschouwt het als een uiterst verdacht overlijden, volgens bronnen werd het slachtoffer om het leven gebracht door haar partner. Die probeerde de feiten vermoedelijk te verdoezelen door het huis op te blazen. De verdachte is intussen opgepakt en verhoord.

Buurtbewoners hoorden kort voor 23 uur een enorme knal. “Mijn vrouw lag boven in bed, plots hoorde ik haar in paniek roepen: ons huis gaat instorten! Toen ik door het raam keek, zag ik de ravage bij de buren. De achtergevel van de woning was weg, er waren ook brandhaardjes te zien. Ik heb nog een vrouw horen roepen en heb meteen de hulpdiensten gebeld”, zegt buurman Albert. Aan de voorzijde van de woning is weinig schade, de houten poort is wel volledig vernield. De panelen werden tientallen meters ver geslingerd.

Ook buurman Kristof Papeleu hoorde de knal, hij liep samen met een andere buur de woning naar binnen. “De vrouw lag in de living in een plas bloed. Een verschrikkelijk beeld, we wisten meteen dat er iets mis was.” Voor de man is het duidelijk: het slachtoffer werd vermoord. “Er lag een hamer op het aanrecht in de keuken, het lichaam was ook duidelijk naar de living verplaatst. Er had zich duidelijk een drama afgespeeld. Naar gas rook het niet meer, de achtergevel was dan ook volledig open.”

Gezicht zwart

De brandweer van Geraardsbergen deed de bluswerken en de nodige metingen, de N8 die door Ophasselt loopt werd afgesloten voor het verkeer. De politie van Geraardsbergen/Lierde ging massaal ter plaatse en verwittigde het parket. Een team van deskundigen moet meer duidelijkheid scheppen. Ook burgemeester Guido De Padt ging in Ophasselt de schade opmeten.

De man woonde sinds anderhalve maand in het huis, de vrouw kwam er volgens buren regelmatig op bezoek. Een buurman zag de bewoner kort na de feiten ook weglopen. “Zijn gezicht was volledig zwart, later hebben we hem hier wat verderop de steenweg zien kruisen.” De man kon intussen gearresteerd worden en werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.