Slecht nieuws voor Sander Berge, grijpt Racing ook naast Etebo?

Het gaat niet goed met Sander Berge. De 19-jarige Noor, die op 25 oktober tegen Club Brugge uitviel met een spierscheur, moet gas terugnemen tijdens zijn revalidatie. Berge vergezelde vrijdag Leandro Trossard naar specialist Ramon Cugat in Barcelona en kreeg daar te horen dat zijn complexe blessure nog niet genezen is. KRC Genk hoopt in extremis zelfs nog een extra centrale middenvelder binnen te halen, omdat de vrees bestaat dat het nog maanden wachten wordt op Berge. Intussen dreigt de club naast flankspeler Etebo te grijpen.

