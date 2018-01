“Anthonyke sliep in de koffer bij ontvoering”

Lummen -

“Anthony dacht eerst dat het een spel was, toen Jefke Peeters hem in de koffer duwde. Het manneke heeft onderweg ook geslapen”, klinkt Danny Vanhamel (62) over de ontvoering die hem voorgoed bekend/berucht zou maken. “Ik denk niet dat hij er iets aan over heeft gehouden. Maar we hadden dat nooit mogen doen...”