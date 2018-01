KAART. Zoveel waterafsluitingen waren er in 2016 in uw gemeente

Sp.a wil dat er een verbod komt op het afsluiten van de waterleiding. In 2016 werd de kraan bij 2.617 klanten in Vlaanderen dichtgedraaid omdat ze hun facturen niet betaalden. “Maar daarmee los je de armoede niet op”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). “Mensen moeten in een welvarende regio als de onze over een minimumhoeveelheid drinkwater kunnen beschikken.”