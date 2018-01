Burger King komt naar Limburg en zoekt managers

Whopper-fans mogen al beginnen watertanden, want Burger King komt naar Limburg. De Amerikaanse hamburgerketen is in onze provincie op zoek naar vijf restaurantmanagers. Waar die nieuwe Burger Kings zullen komen, is nog onduidelijk. “We bekijken verschillende opties”, zegt Shana Van den Broeck van Burger Brands Belgium, het overkoepelende bedrijf boven Burger King en Quick.