“Terwijl politici zich andermaal verliezen in een verbale veldslag, komt de 50e verjaardag van deze Limburgse kanker in zicht”

Houthalen-Helchteren - Over N-VA-voorzitter Bart De Wever kan je veel zeggen, maar niet dat hij de taal van de duidelijkheid bant. Op het grote aperitiefgesprek zaterdag in Hasselt herhaalde de Grote Leider wat hij in onze weekendkrant al zei: N-VA ziet af van de omleidingsweg en pleit voor de ondertunneling van de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Daarmee grijpt hij terug naar het oorspronkelijke idee dat Patrick Dewael (Open Vld) en wijlen Steve Stevaert (sp.a) namens de Vlaamse regering in 2001 lanceerden.

Twee dagen later blijft De Wevers uitspraak de gemoederen in politiek Limburg verhitten. Zo pleit Lode Ceyssens (CD&V) voor “goede afspraken in de plaats van forse uitspraken” en wil hij eerst het nieuwe ...