De driejarige Mechelse herdershond Brenda uit Millen vecht voor haar leven. Toen haar baasjes vorige week woensdag thuiskwamen, vonden ze haar zieltogend in een bad van braaksel. Blijkbaar had de hond in de tuin iets verkeerds gegeten. “Wellicht gaat het om slakkengif”, luidt het verdict in het dierenkliniek. De bewoners hebben geen idee hoe het gif in hun tuin terechtkwam.