Liverpool leent Sturridge uit aan West Bromwich

De Engelse international Daniel Sturridge, op een zijspoor bij Liverpool, gaat tot het einde van het seizoen op huurbasis spelen voor West Bromwich Albion, voorlaatste in de Premier League-stand. Dat hebben beide clubs maandag bevestigd.

De 28-jarige Sturridge was in betere tijden één van de vedetten bij de ‘Reds’, maar coach Jürgen Klopp doet slechts met mondjesmaat beroep op hem sinds het begin van het seizoen. Zo stond de spits nog maar vijf keer in de basis.

In zijn carrière was Sturridge al goed voor 74 doelpunten in de Premier League. Eerder verdedigde hij ook de kleuren van Manchester City en Chelsea.