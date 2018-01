Niet iedereen enthousiast bij start van ‘Blind Getrouwd’: “Je hoopt op je ideale type. Daarom was ik even in paniek”

“Mama, ik ga trouwen.” - “Met wie?” - “Geen idee.” Tijdens de allereerste aflevering van het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ weten twee nieuwe koppels meteen de harten te veroveren van de fans. Terwijl ze bloednerveus en giechelend voor het altaar staan, springen Marjolein en Mike, Aljosja en Lieve in het avontuur. Ze zij helemaal klaar om de liefde van hun leven te vinden in dit wetenschappelijk experiment.

Maar liefst 3.600 vrijgezellen schreven zich enthousiast in zoektocht naar de ideale partner. Niet om blind te daten, maar om blind te trouwen. Zonder elkaar eerder gezien te hebben, geven ze elkaar voor het altaar het jawoord. Op basis van wetenschappelijke analyses zijn de deelnemers aan elkaar gekoppeld, op basis van karakter zetten ze voort. Voor het derde seizoen al krijgt televisiekijkend Vlaanderen - deze keer 5 - pasgetrouwde duo’s te zien tijdens het matchingproces, het trouwfeest, de huwelijksreis en de wittebroodsweken. Nadien krijgen ze een keuze: gaan ze samen verder of zetten ze een punt achter het experiment.

Mike (39) & Marjolein (36): 87%

Als er iemand klaar voor is om zich volop in het opmerkelijke experiment te gooien, dan is het Marjolein Faes wel. De 36-jarige uit Antwerpen stelt zich helemaal open voor de mogelijkheid op nieuwe liefde. “Ik word nogal snel verliefd. Dat duurt twee drie gesprekken. Als het dan goed zit, dan word ik verliefd”, zei Marjolein tegen de experten.

Haar vriendinnen weten perfect wat Marjolein nodig heeft. “Het gaat een bruinharige zijn. Een grote, met bruin ogen, met stoppels en een sportieve zelfs.” Hun woorden blijken profetisch te zijn, wanneer de experten kiezen voor Mike (39). De project manager en amateurwielrenner uit Evergem blijkt de perfecte match te zijn: hun humor, vlotte babbel en open ingesteldheid hebben ze alvast gemeenschappelijk.

Mike was al razend enthousiast, maar met één brief weet Marjolein hem helemaal voor zich te winnen, nog voor hij überhaupt naar het gemeentehuis vertrekt. “Alles komt goed, echtgenoot. Straks kunnen we samen zenuwachtig zijn”, schreef ze. Mike pinkt alvast een traantje weg.

Dromen komen uit voor Mike en Marjolein. Vanaf het eerste moment is de chemie aanwezig, het wetenschappelijk experiment lijkt op eerste zicht een match te zijn. Tijdens de ceremonie in het kasteel van Wippelgem, de huwelijksfoto’s én het trouwfeest bleef het geen minuut stil tussen de twee. De kussen vlogen in het rond, ze friemelden gelukkig aan hun ringen. Dat belooft...

Foto: Blind Getrouwd

Aljosja (29) en Lieve (28): 87%

Na een wetenschappelijke analyse kregen Aljosja (29) en Lieve (28) exact hetzelfde percentage. Maar in praktijk zal het er heel wat minder vlot verlopen voor het koppel. Terwijl Lieve een stevig vrijgezellenfeestje houdt (inclusief stripper), is Aljosja bezig met het overdenken van elk mogelijk detail. “Ik denk dat ik ga beginnen met ‘hey’. Of ‘hoi’. Allemaal moeilijke keuzes”, piekert de deelnemer.

Op de stappen van het stadhuis van Brugge slaan de zenuwen toe. De komkommers die Lieve op haar ogen had gelegd om te ontspannen hebben hun effect gemist. “Dat doet echt vanalles met mijn lichaam, dat ik ga trouwen”, zegt ze bevend, maar met een grote glimlach. Die verdwijnt echter, wanneer ze voor de eerste keer naar het altaar gaat.

Aljosja vindt alles “mooi” en “mooi”, maar Lieve is op slag een beetje stiller en minder sprankelend. De vrolijke twintiger lijkt gedesillusioneerd. “Ik dacht eerst van… Oei, hij is niet zo groot, geen bruin haar. Daar val ik nochtans normaal op. Je weet dat wel, het ideaal type gaat daar niet staan, maar je hoopt er wel ergens op. Daarom dat ik wel even in paniek was: als dat dan zo niets zo is, gaat het dan wel goed komen?”

Foto: Blind Getrouwd

De gemakzucht waarmee Mike en Marjolein elkaar ontmoeten, staat in schril contrast met de ongemakkelijke momenten tussen Aljosja en Lieve. In de auto is het opvallend stil, tijdens de fotoshoot tenenkrullend gênant. De ontlading lijkt te ontnuchteren. Hoewel ze hun eerste kus al deelden voor de burgemeester, spreken ze van een “experiment” en geen “liefde op het eerste gezicht”. “We moeten er voor openstaan, zeker?”

Tijdens het huwelijksfeest lijken ze wat te ontdooien, maar de twee beseffen dat er werk aan de winkel is. “Ik geloof dat het kan groeien, als het oké is. En het is oké. Alleen niet ‘wauw’, en daar hoop je natuurlijk wel op. Dat heeft wel tijd nodig”, klinkt het bij Lieve. Bij deelnemers Nuria en Stijn ging het in seizoen één immers ook niet meteen van een leien dakje. Maar eraan werken dat willen ze allebei. Aan het einde van de dag kruipen ze in bed. “Met een meter ertussen, hé.”

Damiano en Wendy: 90%

Tijdens de eerste aflevering mochten we ook al kennismaken met Damiano en Wendy. Op papier ziet alles er ideaal uit voor de personal coach en stewardess. 90% een match. De cijfers zijn lovend, zo beseffen de wetenschappers. Maar Wendy vindt een ander aspect minstens zo belangrijk. “Ik kan niet anders op mijn buikgevoel afgaan. Ik denk vaak eerst met mijn hart, dan met mijn hoofd.”

Hun grootste test? “Dat zal het moment van het ontbijt na de huwelijksnacht zijn”, lacht Damiano, die zelf heel veel belang hecht aan gezonde voeding en al het eten voor de receptie zelf mee uitkoos. Hoe zal hij reageren op Wendy, die geflankeerd door haar papa klaarstond om de deuren van de zaal te openen. Dat zullen we pas volgende week te weten komen.

Foto: Blind Getrouwd

‘Blind Getrouwd’, maandag, 20.35 uur, VTM.