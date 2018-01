Heinrich Haussler breekt sleutelbeen op training

Renner Heinrich Haussler (33) heeft maandag een sleutelbeenbreuk opgelopen bij een val op training. Dat heeft zijn team Bahrain Merida laten weten. Pech blijft zo de Australiër achtervolgen. Vorig jaar lag hij ook lang in de lappenmand na onder meer twee knieoperaties.

Haussler was aan het trainen in de buurt van zijn huis in Duitsland toen hij ten val kwam en zijn rechtersleutelbeen brak. Het was volgens Bahrain Merida “zijn laatste specifieke training” voor de Ronde van Dubai, die de Australiër dus van zijn programma mag schrappen.

“Ik heb er vertrouwen in dat ik snel weer op de fiets zal zitten”, stelt Haussler. “Mijn vorm was erg goed. Ik had de voorbije weken een fantastische stage met het team in Calpe. Het enige slechte is dat ik nu niet bij de ploeg kan zijn en niet kan rijden in Dubai. Ik geloof dat dit slechts een kleine tegenslag is vergeleken met wat ik vorig jaar heb meegemaakt.” Dinsdag gaat Haussler onder het mes.