“Oude Tongerse gevangenis ondanks renovatiewerken niet ideaal om jongeren goed op te vangen”

Tongeren - De personeelsleden van de gevangenis van Tongeren kregen de mededeling dat de gevangenis eind 2019 zal sluiten. Over hun toekomst heerst echter nog veel onduidelijkheid. Dat bevestigt zowel het ACV als het Agentschap Jongerenwelzijn.

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie, liet maandag in het Belang van Limburg optekenen dat de gevangenis van Tongeren nog tot eind 2019 wordt opengehouden. Dat werd beslist in overleg met Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, en de betrokken diensten.

De gesprekken over de toekomst van het personeel zitten nog in een verkennende fase. “De beslissing om de gevangenis te sluiten is gecommuniceerd vanuit de vakbonden naar het personeel toe. De personeelsleden zit eigenlijk in dezelfde situatie als een aantal jaar geleden. Toen is een gedeelte van de mensen er kunnen blijven werken, terwijl de rest over verschillende gevangenissen in België werd verdeeld”, reageert Frank Conings van het ACV. “We zullen na het overleg zien waar de toekomst van het personeel ligt, maar dat is nog erg vroeg. De personeelsleden krijgen mogelijk de optie om in een gevangenis dicht bij huis te werken.”

In de gevangenis zitten momenteel zowel illegalen als jongeren opgesloten, maar de infrastructuur voldoet duidelijk niet meer. “De oude gevangenis is, ondanks enkele renovatiewerken, niet ideaal om jongeren goed op te vangen. De instelling staat haaks op de pedagogische werking die toch nodig is. We sturen dan ook aan op een sluiting, maar het staat nog niet volledig vast hoe de jongeren zullen worden opgevangen”, aldus Peter Jan Bogaert, woordvoerder van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Ook Jongerenwelzijn benadrukt dat verder overleg noodzakelijk is. “Onze personeelsleden mogen wel hun voorkeur aangeven: een andere functie binnen Jongerenwelzijn of een overstap naar het federale niveau van Justitie. Een meerderheid zou zo dicht mogelijk bij de woonplaats willen werken. We moeten in nauw overleg met Justitie en andere partners binnen Jongerenwelzijn bekijken wat de mogelijkheden zijn”, zegt Bogaert.