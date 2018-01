Bunga-bunga-proces tegen Berlusconi uitgesteld tot na verkiezingen

Een zoveelste proces tegen de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is maandag door een rechtbank in Milaan uitgesteld tot 7 mei. Dat komt de zakenman-politicus goed uit, want een veroordeling vo/o/r de vervroegde verkiezingen van maart zou de coalitie van Berlusconi’s Forza Italia met de extreemrechtse Lega (Nord) allicht electoraal niet geholpen hebben. Het proces, Ruby-ter genaamd door de Italiaanse pers, draait om de beschuldiging als zou Il Cavaliere verscheidene getuigen à charge van de beruchte bunga-bunga-avondjes hebben omgekocht.

Voor die feiten werd Berlusconi door verscheidene andere Italiaanse parketten vervolgd, maar op vraag van de verdediging werden al die procedures in één pakket gevoegd en enkel door de rechtbank in Milaan behandeld.

Ruby-ter verwijst naar de ten tijde van de bunga-bungafeestjes nog minderjarige Marokkaanse Karima El-Mahroug, alias ‘Ruby’, die aan de basis lag van ‘Rubygate’.

In eerste instantie was Sua Emittenza veroordeeld tot zeven jaar cel wegens het prostitueren van een minderjarige en machtsmisbruik. In maart 2015 werd de machtige mediamagnaat, inmiddels 81 jaar oud maar nog steeds politiek ambitieus, definitief vrijgesproken. In Ruby-ter wordt Berlusconi ervan beschuldigd, zowel Ruby als andere jonge vrouwen die aan de bunga-bunga’s hebben deelgenomen, flink wat geld, geschenken, auto’s en ander roerend goed te hebben toegestoken om hen een gunstige getuigenis te laten afleggen. Een en ander zou de steenrijke Fora Italia-voorzitter een slordige tien miljoen euro hebben gekost.