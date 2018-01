Rusland wil geschorste atleet als trainer meenemen naar Winterspelen

Het Russisch Olympisch Comité (ROC) wil de wegens doping geschorste skeletoni Sergey Chudinov als trainer afvaardigen op de komende Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). De 34-jarige Chudinov staat op een maandag door het ROC gepubliceerde lijst met 80 trainers die voor de Winterspelen voorzien zijn.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legde Chudinov in november een levenslange schorsing op. De skeletoni eindigde op de vorige Winterspelen in het Russische Sotsji op de vijfde plaats.

Het ROC is geschorst voor Pyeongchang wegens een uitgebreid dopingschandaal. Het IOC maakte vorige week bekend dat 169 Russen toch zullen mogen deelnemen onder olympische vlag. Onder strikte voorwaarden mochten Russische sporters wel als neutrale atleten aantreden. Een onafhankelijk panel, onder leiding van de Franse ex-minister van Sport Válerie Fourneyron, stelde een lijst van Russische sporters samen waar geen twijfel over is. Enkele grote namen als shorttracker Victor Ahn, biatleet Anton Shipulin, skiloper Sergei Ustyugov en schaatser Denis Yuskov zijn er niet bij.