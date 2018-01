Dr Pepper slaat handen in elkaar met Douwe Egberts

De Duitse miljardairsfamilie Reimann doet aan uitbreiding in de VS. De Amerikaanse koffiedochter Keurig Green Mountain gaat hiervoor fuseren met frisdrankbedrijf Dr Pepper Snapple. Dat is bekend van drankjes als Dr Pepper, 7Up, Schweppes, Sunkist en Canada Dry.

Het fusiebedrijf zal een omzet draaien van 11 miljard dollar. JAB Holding, de holding van de familie Reimann, financiert de deal met een investering van 9 miljard dollar.

De fusie moet in het tweede kwartaal reeds rond zijn. Jab Holding wil 87 procent van het fusiebedrijf in handen houden. Aandeelhouders en toezichthouders moeten wel nog het licht op groen zetten.

Keurig Green Mountain is vooral bekend voor zijn koffiecapsules. De Reimanns - vorig jaar door het Duitse Manager Magazin uitgeroepen tot rijkste Duitsers - namen in 2015 het bedrijf samen met andere investeerders voor 13,9 miljard dollar over van voedingsbedrijf Mondelez. De geur van koffie is hen ook niet vreemd: de familie controleert ook koffiereus Jacobs Douwe Egberts, dat onder meer bekend is van de Douwe Egberts-koffie en de Senseo-koffiepads.