Steven Defour sukkelt met knieblessure en ziet zo mogelijk einde komen aan onafgebroken reeks

Burnley kan woensdag voor de verplaatsing naar Newcastle op de 25e speeldag van de Premier League mogelijk niet rekenen op Steven Defour. De Rode Duivel sukkelt met een knieblessure die al enkele weken aansleept. Dat heeft Burnley maandag gemeld.

Defour zal een specialist raadplegen. “Dan zullen we meer weten en een beslissing nemen over zijn inzetbaarheid”, verklaarde Burnley-coach Sean Dyche. Burnley staat na 24 speeldagen op de achtste plaats in de Premier League met 34 punten. Defour groeide dit seizoen uit tot een erg belangrijke pion bij ‘The Clarets’ en startte al in iedere wedstrijd.