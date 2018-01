Snowboarder Joewen Frijns eindigt in Crans-Montana als derde in Europa Cup Big Air

Joewen Frijns is zondag in het Zwitserse Crans-Montana op de derde plaats geëindigd in de Europa Cup snowboard in de Big Air. Onze 19-jarige landgenoot uit het Luikse Thimister behaalde een totaal van 164.4, en moest alleen de Fransman Enzo Valax (169.7) en de Italiaan Loris Framarin (165.0) voor zich dulden.

Het is voor Frijns de tweede podiumplaats, na een eerdere derde stek eerder deze maand in de slopestyle in Vars. Met Ilias Van hoof verscheen in Crans-Montana nog een tweede Belg aan de start. Hij moest genoegen nemen met een zestiende stek en een totaal van 74.0.