Zondag werd Anneleen Van Bossuyt aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Er waren maar weinig mensen die Europees Parlementslid Van Bossuyt kenden, wat de vraag doet rijzen hoe goed we onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement eigenlijk kennen.

Ken jij ze allemaal, de Europarlementariërs die €8,484.05 bruto per maand verdienen? Doe hier de test.