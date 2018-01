70 procent van ouders met een zwaar ziek kind kan zorg soms niet meer aan

Een zorgsysteem op maat van het kind. Een centraal punt dat ouders van zwaar zieke kinderen begeleidt. Een apart statuut voor de vele ouders die moeten stoppen met werken. De ouders van kinderen met kanker en andere levensbedreigende ziekten doen een oproep aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block, na een behoefteonderzoek dat hun noden en problemen voor het eerst in kaart brengt. Zo is voor 80 procent van de gezinnen de financiële situatie verslechterd. “Voor de overheid iets doet, hebben ze cijfers nodig. Die cijfers zijn er nu”, zegt Pieter Van Reeth van vzw Ons Steentje.