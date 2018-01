Moeder en drie kinderen dood aangetroffen in huis

In het Vlaams-Brabantse Dworp zijn maandagmiddag de levenloze lichamen aangetroffen van een vrouw en haar drie kinderen van 10, 8 en 6. Het gaat om de ex-partner en kinderen van een 39-jarige man die maandagochtend een einde maakte aan zijn eigen leven in Sint-Jans-Molenbeek. Eén en ander wijst erop dat de man eerst zijn ex en kinderen om het leven heeft gebracht en vervolgens zelfdoding heeft gepleegd. Dat meldt het Brusselse parket.

Volgens burgemeester Hugo Vandaele doorzochten agenten de woning in de Alsembergsesteenweg in het centrum van Dworp, een deelgemeente van Beersel, nadat de dertiger zichzelf van het leven heeft beroofd in Molenbeek.

Aan de Mettewielaan in Molenbeek brak rond halfzes een brand uit in de ondergrondse parkeergarage. Een voertuig stond er in brand en zorgde voor stevige rookontwikkeling in de gangen van het grote appartementsgebouw. Bij aankomst van de brandweer kwam er net een familie naar buiten met vier kinderen die aardig wat rook hadden ingeademd. De hulpdiensten voerden hen af naar het ziekenhuis voor verzorging. Volgens het parket stellen ze het inmiddels beter. Een andere bewoner die eveneens bevangen raakte door de rook werd ter plaatse behandeld.

Het appartementsgebouw in de Mettewielaan in Molenbeek. Foto: Google street view

Naar beneden gesprongen van twintigste verdieping

Het vuur was snel gedoofd, maar toen de brandweer langs de achterkant van het gebouw de brand wilde bestrijden, vonden ze er het levenloze lichaam van een man. “Het gaat om de 39-jarige bewoner van de twintigste verdieping”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. “De politie ging een kijkje nemen in zijn appartement, waar de deur slotvast bleek. Alles wijst er voorlopig op dat de man naar beneden is gesprongen. We vermoeden ook dat de brandende wagen zijn wagen was.”

Toen de politie het nieuws van het overlijden van de man ging melden aan zijn ex-partner in Dworp, werden de vier levenloze lichamen gevonden. Vermoedelijk heeft de ex-partner hen eerst om het leven gebracht alvorens de hand aan zichzelf te slaan. Volgens een buurman maakten de man en de vrouw regelmatig ruzie.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be