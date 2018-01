Jonge daders van gruwelmoord in ons land haalden hun inspiratie bij wereldberoemde serie

Op 8 juni 2015 verwittigt een jongeman de politie omdat hij sinds de dag ervoor niets meer vernomen had van zijn broer. De 22-jarige Xhuliano kwam ook niet opdagen voor zijn examen, wat erg ongebruikelijk was voor de ijverige rechtenstudent. Een dag later worden enkele van zijn lichaamsdelen teruggevonden in het bos van Jette. Nu, bijna drie jaar later, valt het verdict voor de twee hoofdverdachten: was het Denis Nikolovska of Vincent De Bruycker, beiden 23 jaar, die het lichaam in stukken sneed met een machete? Die vraag wordt vandaag beantwoord in de rechtbank van Brussel.

Een onrustwekkende verdwijning, vond de broer van de 22-jarige Xhuliano het. Het was namelijk zeer ongebruikelijk dat de anders zo ijverige rechtenstudent niet ten tonele was verschenen bij zijn examen én dat hij ook niets had laten weten aan diezelfde broer.

Een dag later, op dinsdag 9 juni, doen gemeentewerkers een gruwelijke ontdekking: terwijl ze zwerfafval en -vuil opruimen, vinden ze een grote sporttas met daarin de romp van een man. Van het hoofd, de onderbenen en de onderarmen is geen spoor te vinden. Toch wordt snel duidelijk dat het om Xhuliano gaat: de tatoeage op de romp is onmiskenbaar de zijne.

Cannabishandel

Een tweetal weken later wordt een jonge twintiger opgepakt en begin juli ook nog een tweede jonge verdachte, die na de feiten naar Macedonië was gereisd maar zich bij zijn terugkomst in het land bij de politie aangaf. Het drietal was betrokken bij een handel in cannabis en zou minstens een deel van het weekend samen doorgebracht hebben in een appartement in Koekelberg.

Op 27 juli wordt op aanwijzing van de verdachten ook de rest van Xhuliano’s lichaam teruggevonden. Opnieuw in stukken gehakt. Ook een tas met beschermende brillen, zagen en een kapmes wordt gevonden.

Op 9 juni werden stoffelijke resten van Xhuliano gevonden in een bos bij Jette. Foto: VTM

Fataal PlayStation-spel

De feiten spelen zich af op zondag 7 juni 2015. De drie vrienden spelen Playstation in een appartement dat gehuurd wordt in Koekelberg door Vincent D.B. en gefinancierd wordt door het cannabishandeltje dat de drie op poten hadden gezet op de zolder. Vincent verzorgde de plantage, Denis hielp daarbij en Xhuliano verkocht de drugs. Op het einde van het spel is Xhuliano vermoord.

De jonge daders Denis en Vincent zijn het over bijna alles eens, zelfs de meest gruwelijke details van de moord worden bevestigd door beide partijen. Maar over één ding blijft onduidelijkheid heersen: wie heeft de moord gepleegd?

Volgens Denis bracht Vincent hem om het leven tijdens een ruzie en vechtpartij waar hij weliswaar zelf geen getuige van was. Hij hoorde een geluid uit de badkamer en ging kijken, toen hij terugkwam had Vincent een machete in de hand en was Xhuliano dood. Denis haalt ook aan dat Vincent het slachtoffer ondertussen haat, en dat het steeds vaker voor problemen zorgde bij het verkopen van de drugs.

Volgens Vincent is het net andersom: terwijl hij nog PlayStation speelt en het spelletje bijna afloopt, valt Denis de nietsvermoedende Xhuliano aan met het kapmes. Vincent noemt de ambitie van Denis als motief, die laatste zou beseft hebben dat hij meer kan verdienen indien hij zélf zou gaan verkopen.

Geïnspireerd door Amerikaanse serie

Volgens het onderzoek zouden de verdachten vlak voor de daad nog gekeken hebben naar de wereldberoemde serie Dexter, een Amerikaanse reeks waarin een seriemoordenaar de hoofdrol speelt. Net als in de serie wordt het lichaam van Xhuliano in de badkamer van het appartement in stukken gekapt, worden de muren nadien opnieuw geschilderd en worden de lichaamsdelen in een tas in de koffer van de auto naar het bos gebracht.

Tijdens zijn arrestatie heeft Vincent nog een aankoopbriefje bij van doe-het-zelfketen Brico. Beschermende brillen, een groot zeil, een ijzerzaag, tape, … Het zijn dezelfde instrumenten die Dexter Morgan gebruikt in de gelijknamige serie. De ledematen waren bovendien met de grootste precisie afgesneden.

“Hoe een mes slijpen”

Dat Dexter een bron van inspiratie is, blijkt ook uit de zoekgeschiedenis op de computers van de twee verdachten. De zoektermen laten niets aan de verbeelding over: “hoe een mes slijpen”, “hoe raak je van een lijk af” en “hoe omzeil je een leugendetector” zijn er slechts enkele van. Ook “Dexter de serie” wordt veelvuldig gegoogeld.

Vandaag gaat wat het eerste assisenproces van dit jaar wordt, van start. De jury in de Brusselse rechtbank zal de verschillende versies van beide verdachten aanhoren en proberen ontrafelen.