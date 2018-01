Droog én elegant: 3 outfits voor regenweer

Een stijlvolle outfit op een regenachtige dag? Het kan! Van een sportieve donsjas tot platte enkellaarsjes, wij geven je 3 x outfitinspiratie.

Naar het werk in een regenbui?

Doorweekt op je werk aankomen… Er zijn betere dingen om de dag mee te beginnen. Droog in stijl? Kies voor een zwarte broek, een klassieke (col)trui, trenchcoat en leren veterschoenen.

Tip: behandel je schoenen altijd eerst met een beschermende spray vooraleer je een regenbui trotseert!

Sportief de regen trotseren

Als er één soort jas is die alle weersomstandigheden aan kan, dan is het wel een donsjas! Kies voor een model dat boven je heupen valt, dat verslankt je taille. Een jeans met donkere wassing (watervlekken zie je minder goed op een donkere broek), sweater en sneakers maken je sporty look af.

100% droog én elegant

Een jurkje tijdens regenachtige dagen? Waarom niet! Een rechte jurk, warme cardigan, platte enkellaarsjes en een regenjas die net op je knie valt, houden je fashionable droog.

De voordelen van zo’n gelaagde outfit? Je maakt hem net zo warm als je zelf wil! Handig als de weergoden plotseling kiezen voor een vroeg lentezonnetje…