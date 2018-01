Nog een horrorhuis van gezin Turpin aangetroffen: “Muren vol uitwerpselen en verschrikkelijke stank”

De vrouw die zeven jaar geleden het vorige huis van de familie Turpin kocht, heeft foto’s van het pand naar buiten gebracht. Daaruit blijkt in welke smerige omstandigheden de kinderen van het horrorkoppel moesten opgroeien. “Het is zo erg dat er kinderen in dat huis moesten wonen.”

De 78-jarige Nellie Baldwin koopt al decennialang huurhuizen op om ze door te verkopen. In april 2011 kocht de vrouw een in beslag genomen huis in het stadje Rio Vista in de staat Texas, ook al was het in haar eigen bewoordingen “goor” en “zag het eruit alsof het onbewoonbaar was.” Baldwin: “De inwoners hadden in de woonruimte uitwerpselen op de muren gesmeerd. En het stonk vreselijk in elke kamer”.

Naar eigen zeggen had de vrouw zich altijd afgevraagd wat er gebeurd was met de inwoners van het huis voor zij het kocht. Tot Baldwin twee weken geleden “geshockeerd” werd door de onthulling dat het huis eigendom blijkt te zijn geweest van David en Louise Turpin, het koppel dat er nu van beschuldigd wordt dat ze hun 13 kinderen uitgehongerden en weken- of maandenlang vastketenden aan hun bed. De aanklagers bevestigden eerder al dat “de kinderen bijna nooit losgemaakt werden, zelfs niet om naar het toilet te gaan.”

Tien liter bleekmiddel tegen de geur

Het huis dat Baldwin had gekocht was in zo’n slechte staat dat ze van de bankiers van wie ze het kocht eerst een contract moest tekenen waarin ze beloofde dat de bank niet verantwoordelijk was als zij of haar familie er ziek werden. “Maar daar dachten we niet over na”, aldus Baldwin. Ze had in het verleden al eigendommen gekocht die “stonken” en waaraan werk was.

Naast de uitwerpselen op de muren lag er ook “overal waar je keek” afval, en zaten er gaten in de muren. De geur was zo erg dat Baldwin na een dag schrobben telkens tien liter bleekmiddel uitgoot op de vloer, zodat ze het de volgende dag zou kunnen uithouden.

“Het maakt me ziek dat er mensen zo moesten leven. Dat zoveel kinderen 12 jaar lang in zulke ontzettende omstandigheden moesten leven, en dat niemand er iets van wist. Het breekt mijn hart. Het is zo erg dat er kinderen in dat huis moesten wonen”, aldus Baldwin. “Nu moeten we voor die kinderen bidden, en hopen dat ze een beter leven krijgen. Dat ze geluk en liefde vinden, en dat ze het verleden kunnen vergeten.

Volgens de autoriteiten sloegen David en Louise Turpin hun kinderen, ondervoedden ze hen volgens een strikt schema, en mochten ze slechts éénmaal per jaar douchen. Het oudste kind (29) weegt slechts 37 kilogram. De ouders werden gearresteerd nadat hun 17-jarige dochter ontsnapte en de politie waarschuwde, maar voor de rechtbank ontkennen ze alle aanklachten.