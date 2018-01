24 uren van Daytona: Fittipaldi wint, Alonso 38ste

Christian Fittipaldi schreef gisteren samen met collega's Joao Barbosa en Filipe Albuquerque in de Cadillac nummer vijf de 24 uren van Daytona op zijn naam.

Het was Albuquerque die de laatste stint mocht rijden met de Cadillac DPi. Met 808 afgelegde rondes zorgde het drietal meteen voor een nieuw record, het vorige record stond op 762 stuks in 1992. Tot halverwege de wedstrijd was het een strijd tussen de Acura’s van Penske en de Cadillacs van Action Express racing. Daar kwam echter een einde aan toen één van de Penske’s met pech af te rekenen kreeg en de andere in een akkefietje met een Cadillac terecht kwam.

Lando Norris stuurde de United Autosports Ligier met nummer 23 naar de finish op de 38ste plaats met 91 ronden achterstand op de leiders. Een lekke band en een remprobleem sloeg de bolide van Alonso, Hanson en Norris even voor halfweg al helemaal terug in rangschikking . Toen daar later nog een koppelingsprobleem en weer hetzelfde remprobleem bijkwamen kon er helemaal een kruis gemaakt worden over een goed resultaat.

In de GTLM-klasse was het Ford die met hun twee GT’s van Chip Ganassi Racing een één-twee scoorde en in de GTD-klasse was het de Lamborghini met onder andere onze noorderbuur Rik Breukers aan het stuur die de overwinning wegkaapte.



Onze landgenoten Laurens Vanthoor en Louis Machiels deden het niet onaardig met een respectievelijke zesde plaats in de GTLM en een dertiende plaats in de GTD-klasse.

