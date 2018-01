Bruno Mars grote winnaar op Grammy’s: bekijk hier wie nog in de prijzen viel

Vannacht werden de beste muzikale prestaties van het voorbije jaar beloond met de Grammy Awards. Weinig verrassende winnaars waren onder anderen Bruno Mars en Kendrick Lamar. Minder voorspelbaar: Leonard Cohen, die op 7 november 2016 overleed, won de prijs voor beste rockoptreden.

Cohen was niet de enige die postuum in de prijzen viel: ook actrice Carrie Fisher en technicus Tom Coyne, die meewerkte aan het album ‘24K Magic’ van Bruno Mars werden geëerd met een Grammy.

Bruno Mars zelf won ‘song of the year’, beste r&b-album, beste r&b-optreden en beste r&b-lied.

Kendrick Lamar won beste rapoptreden, beste muziekvideo en beste rapalbum en versloeg daarmee zijn idool Jay-Z.

Jay-Z, Blue Ivy en Beyoncé. Foto: AFP

Jay-Z werd pas halverwege de show vergezeld van zijn vrouw Beyoncé en hun dochter Blue Ivy, die stilletjes de zaal in slopen. Toch ging hun intrede niet onopgemerkt voorbij. Queen B droeg dan ook een opvallende outfit met een grote hoed en gigantische oorringen.

Miley Cyrus. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Naast Beyoncés vestimentaire keuze, viel vooral op dat velen witte rozen droegen. Die waren na de zwarte jurken op de Golden Globes een statement om de beweging Time’s Up te steunen. Ook in enkele speeches werd daarnaar verwezen. Zo zei Janelle Monae: “We komen in vrede, maar we laten niet met ons sollen.” Ze kondigde daarmee het optreden van Kesha aan, die nog steeds in een juridisch gevecht verwikkeld is met haar voormalige producer. Hij zou haar aangerand hebben. Kesha kreeg het publiek aan het huilen met haar nummer ‘Praying’ – geïnspireerd op haar ervaringen – dat ze naast onder anderen Rihanna, Cindy Lauper en een koor bracht.

Ook Sam Smith liet zich bijstaan door een koor, maar zijn optreden – met de zanger gehuld in wat verdacht veel weg had van een pyjama – blies weinigen van hun sokken.

Een ook opvallend brave en met veel textiel bedekte Miley Cyrus bracht ‘Tiny Dancer’ in duet met Elton John, die enkele dagen geleden nog aankondigde dat hij binnenkort met pensioen gaat.

Een tweede emotioneel moment tijdens de avond was een optreden van de artiesten die op de affiche stonden van het festival in Las Vegas waar 57 mensen werden doodgeschoten. ‘Tears in Heaven’ werd opgedragen aan de slachtoffers.

Voor een luchtige noot zorgde gastheer James Corden, die bekend is van zijn Carpool Karaokes. Al kreeg hij gemengde reacties op zijn video waarin hij verschillende artiesten liet voorlezen uit ‘Fire and Fury’, zogezegd op zoek naar de beste stem. John Legend, Cher, Snoop Dogg, Cari B. deden hun best maar konden niet tippen aan Hillary Clinton. Het publiek kon er smakelijk om lachen, maar Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, uitte haar ongenoegen op Twitter:

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) 29 januari 2018

Een opvallende afwezige tijdens de awardshow was Ed Sheeran, die nochtans beste pop solo-optreden en beste ‘pop vocal’ album won. Er wordt gefluisterd dat hij teleurgesteld was dat zijn ‘Divide’ niet genomineerd was voor album van het jaar.

Wel duidelijk aanwezig was rapper Cardi B. Zij krijgt van ons de award voor quote van de avond. Op de rode loper drukte ze als volgt uit hoe ze zich voelde: “Ik voel me goed, ik voel me nerveus, overweldigd, alles! Vlinder in mijn buik en vagina!”

Dit zijn de belangrijkste winnaars:

Album van het jaar: ‘24K Magic’ - Bruno Mars

‘Record’ van het jaar: ‘24K Magic’ - Bruno Mars

Lied van het jaar: ‘That’s What I Like’ - Bruno Mars

Beste nieuwe artiest: ‘Alessia Cara’

Beste pop solo-optreden: ‘Shape of You’ - Ed Sheeran

Beste pop duo- of groepsoptreden: ‘Feel It Still’ - Portugal. The Man

Beste traditionele pop vocal album: ‘Tony Bennett Celebrates 90’

Beste pop vocal album: ‘Divide’ - Ed Sheeran

Beste dance recording: ‘Tonite’ - LCD Soundsystem

Beste dance/electro album: ‘3-D The Catalogue’ - Kraftwerk

Beste hedendaagse instrumentale album: ‘Prototype’ - Jeff Lorber Fusion

Beste rockoptreden: ‘You Want It Darker’ - Leonard Cohen

Beste metaloptreden: ‘Sultan’s Curse’ - Mastodon

Beste rocklied: ‘Run’ - Foo Fighters

Beste rockalbum: ‘A Deeper Understanding’ - The War on Drugs

Beste alternatieve album: ‘Sleep Well Beast’ - The National

Beste r&b-optreden: ‘That’s What I Like’ - Bruno Mars

Beste traditionele r&b-optreden: ‘Redbone’ - Childish Gambino

Beste r&b-lied: ‘That’s What I Like’ - Bruno Mars

Beste urban hedendaags album: ‘Starboy’ - The Weeknd

Beste r&b-album: ‘24K Magic’ - Bruno Mars

Beste rapoptreden: ‘Humble.’ - Kendrick Lamar

Beste rap/gezongen optreden: ‘Loyalty.’ - Kendrick Lamar en Rihanna

Beste raplied: ‘Humble.’ - Kendrick Lamar

Beste rapalbum: ‘Damn.’ - Kendrick Lamar

Beste Latin pop album: ‘El Dorado’ - Shakira

Beste traditionele blues album: ‘Blue & Lonesome’ - The Rolling Stones

Beste reggae-album: ‘Stony Hill’ - Damian “Jr. Gong” Marley

Beste gesproken woord album (incl. poëzie en audioboeken): ‘The Princess Diarist’ - Carrie Fisher

Beste comedy album: ‘The Age of Spin/Deep in the Heart of Texas’ - Dave Chappelle

Beste compilatie soundtrack voor visuele media: ‘La La Land’

Beste filmmuziek soundtrack voor visuele media: ‘La La Land’ - Justin Hurwitz

Beste muziekvideo: ‘Humble.’ - Kendrick Lamar