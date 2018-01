Lange files richting Antwerpen en Brussel: tot drie uur aanschuiven

Een ongeval net voorbije de Kennedytunnel heeft maandagochtend tot grote verkeershinder geleid op de Antwerpse Ring. Vanuit Limburg is het nog altijd bijna drie uur aanschuiven op de E313. Op die snelweg is omstreeks 8 uur een nieuwe aanrijding gebeurd, dit keer in Herentals. Door een ongeval in Holsbeek is het ook een klein uur aanschuiven van Lummen tot Leuven.

Het eerste ongeval in Antwerpen gebeurde rond 5 uur net na de Kennedytunnel richting Gent. De twee auto’s die betrokken waren, stonden over de weg verspreid. Daardoor moesten twee rijstroken afgesloten worden. De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt richting Beveren. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Rond 6.30 uur waren beide wagens getakeld, maar de file nam amper af. In de file op de E313 gebeurde omstreeks 8 uur bovendien een nieuw ongeval.

Foto: bfm

Ook richting Brussel is het momenteel aanschuiven door een ongeval in Holsbeek. De verwachte rijtijd tussen Lummen en Leuven is 45 minuten.