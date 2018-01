Schwartz stuurt Oostende naar de bekerfinale

Oostende schakelde Limburg United in de halve finales uit. In deze heruitgave van de finale anno 2017 trok een verdedigend intens Oostende dus opnieuw aan het langste eind. De Zeekapiteins beslisten het duel (78-63) vanaf de 28ste minuut.

Desiron, die snel twee bommen scoorde, keek ook vroeg tegen drie fouten aan. Lasisi mikte Oostende bij 12-6 voor het eerst virtueel in de finale. De Limburgers kozen vooral het afstandsshot. Dat volstond echter niet om de leiding over te nemen. Na 22-19 vergrootte Oostende met driepunters van Djordjevic-Salumu en vrijworpen van Jekiri stap per stap zijn kloofje. voorlaatste seconde van de eerste helft hoorde Heath na een duel met Jekiri zijn vierde fout. Dat was zeer tegen de zin van coach Pascal Angillis. De refs bestraften zijn protest bij het verlaten van het terrein met een technische fout. Djordjevic opende dan ook het derde kwart met één vrijworp die hij keurig benutte: 35-26.

Met twee bommen knaagde Delalieux aan de achterstand: 46-44. Maar een kwikzilveren Schwartz zorgde met zes punten voor 54-45-cijfers aan het halfuur. Vroeg in het vierde wedstrijdschuifje moest Heath (0 op 7 veldkorven) met een vijfde fout naar de bank. Na een steal op Mukubu overschreed Kuridza aan 58-47 voor het eerst de tienpuntengrens. Oostende zette zijn tanden in de Limburgse prooi en beet mer een 10-0-rush nog flink in het nekvel.

OOSTENDE: (25 op 57 waarvan 5 op 21 driepunters, 23 op 31 vrijworpen, 20 fouten) SALUMU 7-8, DJORDJEVIC 5-6, KESTELOOT 0-0, JEKIRI 8-2,FIELER 5-1, Lasisi 7-2, Schwartz 0-1, Buza 0-0, Mwema 0-2, Myers 1-5, Kuridza 1-4.

LIMBURG UNITED: (20 op 55 waarvan 12 op 34 driepunters, 11 op 15 vrijworpen, 27 fouten) MUKUBU 5-2n,RAHON 3-5, HEATH 0-0, DESIRON 6-6, UNRUH 2-3, Giancaterino 5-0, Delalieux 0-6, Hertay 0-0, Releford 5-5.

KWARTS: 18-13, 16-13, 20-19, 24-18