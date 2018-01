Siméon start MotoGP-seizoen met oefenritten in Sepang: “Ben blij met mijn vorm”

Xavier Siméon heeft er zondag zijn eerste rondjes als MotoGP-rijder opzitten. In het Maleisische Sepang tekende Siméon op zijn Ducati voor een 26e tijd, op 3.519 van de Spanjaard Dani Pedrosa, die de beste tijd liet optekenen.

Het was op een kletsnat parcours dat de 28-jarige Brusselaar en zijn Spaanse ploegmakker Tito Rabat aan hun seizoen begonnen. Doorheen de dag verbeterden de weersomstandigheden wel. Na nauwelijks vier testdagen in Valencia was Siméon er in Sepang op gebrand zich optimaal aan te passen aan zijn nieuwe motor. Onze landgenoot ondervond tijdens zijn 47 rondjes ook geen last van de schouder, die hem vorig seizoen parten speelde.

“Ik voel me top”, opende Siméon na afloop. “Ik heb deze winter hard gewerkt om de schouder te laten genezen. Ik moet me wel nog een beetje aanpassen aan de motor, maar de dag is goed verlopen. Beter zelfs dan ik had verwacht. Ik hoop maandag nog betere tijden te klokken. Na acht seizoenen in de Moto2 te hebben gereden, moet ik in de MotoGP veel kleine gewoontes aanpassen. Maar ik ben blij met de overstap en met mijn vorm op dit moment.”