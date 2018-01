Bewoners ’t Weyerke in zak en as na dood pony Argo

Heusden-Zolder -

De bewoners van ’t Weyerke in Heusden-Zolder zijn er het hart van in. Argo, het dertigjarige kleine paardje waar ze al twaalf jaar voor zorgden, is overleden. “We zagen dat Argo woensdag in de wei lag en niet meer recht kon”, zegt Ingrid Snijkers, bewegingstherapeut bij het dienstencentrum voor personen met een handicap. “Hij kampte al een tijdje met artrose.” De vrijwilligers zijn nu op zoek naar een nieuwe witte pony die lijkt op Argo.