Breese Tine van ‘Blind Getrouwd’ kreeg het zwaar te verduren, maar “zou het opnieuw doen”

Bij de start van het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ stijgt ook de spanning bij Tine Coenen (30), die vorig jaar deelnam. De uit Bree afkomstige jongedame werd zo zwaar aangepakt op sociale media dat ze een psycholoog nodig had. Toch gaat ze het programma weer volgen. Niet samen met Ben, de man met wie ze blind getrouwd was. Het koppel scheidde in september, maar ziet elkaar nog maandelijks. In november vierden ze zelfs hun eerste huwelijksverjaardag.