ANALYSE. “Met dit voetbal heeft KRC Genk niks te zoeken in PO1, ook STVV hoort er niet thuis”

Wordt de titelstrijd toch nog spannend? Voor de optimisten onder u toch deze constatering. Het was van 25 oktober in Genk geleden dat Club Brugge nog eens verloor. Bovendien rijgt Vanderhaeghe, als waardige erfgenaam van Vanhaezebrouck, met Gent de thuiszeges aan mekaar. Dan kan je als fiere leider al eens struikelen in de Slag van Vlaanderen. Dat belet niet dat Club nog altijd ruimschoots de bovenhand heeft in de Belgische Oorlog. Al blijft het wel uitkijken naar de reactie in de beker. Als het op Sclessin opnieuw misloopt, mag de concurrentie (bestaat die nog na het nieuwe puntenverlies van Anderlecht?) misschien toch nog dromen.

Over dus maar naar de derby, oftewel het Limburgs voetbal op zijn smalst. Jammer maar helaas, dit was een burenstrijd in mineur. Weinig kwaliteit en al zeker geen PO1-niveau. Vooral Genk draagt daarvoor ...