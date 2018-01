N-VA-keuze voor tunnelscenario in Noord-Zuidverbinding lokt reacties uit: “Dat De Wever maar zorgt voor budget voor Noord-Zuid”

Houthalen-Helchteren -

N-VA vindt dat de Noord-Zuidverbinding via tunnels onder de Grote Baan moet lopen en niet via een omleidingsweg. “Straf dat Bart De Wever dit zegt nog voor het onderzoek naar de verschillende tracés rond is”, reageert Lode Ceyssens (CD&V). “We rekenen er in elk geval op dat de Noord-Zuidverbinding dezelfde budgettaire prioriteit krijgt als Oosterweel.” “Dat hij de tunnels maar boort: daar heb je geen speciale procedure als complex project voor nodig en zo zijn we twee jaar sneller klaar”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a).