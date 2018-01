Tongerse gevangenis moet eind 2019 definitief dicht: “Waar moet personeel naartoe?”

Tongeren -

Justitieminister Koen Geens en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (beiden CD&V) hebben na overleg beslist dat de gevangenis van Tongeren een jaar langer openblijft, maar eind 2019 definitief wordt gesloten. “Bij overplaatsing van het personeel zal in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met hun wensen”, antwoordt minister Geens op een vraag van sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir (sp.a). Deze laatste weet dat de 28 personeelsleden erg ongerust zijn. “Temeer omdat nog niet eens is begonnen met de bouw van de nieuwe gevangenissen in Haren en Leopoldsburg”, zegt ze.