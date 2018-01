Werknemers Genkse Carrefour starten petitie om sluiting te voorkomen

Genk - Klanten die de komende dagen de hypermarkt van Carrefour in Shopping 1 in Genk aandoen, krijgen een petitie voorgeschoteld.

Ondertekenaars delen de oproep aan de directie om terug te komen op de beslissing om de vestiging in Genk te sluiten. Ook burgemeester Wim Dries en de Genkse gemeenteraad worden in de oproepbrief om steun gevraagd. Dries gaf donderdag tijdens de zitting al te kennen in eerste instantie te gaan voor het behoud van de afdeling van Carrefour in Genk. “Desnoods in een afgeslankte versie.” Als een sluiting onafwendbaar is, gaat de stad meewerken aan begeleiding van het personeel en extra investeren in het ontwikkelen van de handelskern.

Opmerkelijk is dat Colruyt te kennen gaf zich in Genk te willen vestigen. De voorkeur gaat uit naar de Bosdel, maar Dries hoopt de groep te overtuigen om te kiezen voor het centrum.