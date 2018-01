Coalities vormen, is kinderspel vergeleken met lijsten maken. De grootste politieke tegenstanders zitten gewoon in eigen rangen

Elke Sleurs (N-VA) is kandidaat-burgemeester af in Gent. “Politiek is een zaak van mensen en binnen onze partij zitten er sterke karakters”, zei Sleurs terwijl ze haar lijsttrekkerschap opofferde. De ruzie met partijgenoot en Kamervoorzitter Siegfried Bracke heeft haar dus haar kopplaats gekost. Aanvankelijk was Bracke lijsttrekker. Tot bleek dat hij als Kamervoorzitter advies had gegeven aan Telenet. Bracke was voor de vorige lokale verkiezingen zelfs naar Gent verhuisd om daar aan politiek te doen. Nu zou Sleurs hem niks meer dan de voorlaatste plaats hebben gegund. De voorlaatste is de slechtste plaats. Zelfs slechter dan laatste, want aan de staart van de lijst val je nog op.