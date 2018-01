Huis in Neerpelt vijf keer beschoten vanuit voorbijrijdende auto

Neerpelt -

In de Volmolenstraat in Neerpelt is vrijdagmorgen rond 4 uur het vuur geopend op een huis. Vanuit een voorbijrijdende auto vlogen er kogels door de voordeur en eentje door een venster. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In het huis woont de cafébaas die eerder deze maand het slachtoffer was van een dubbele brandstichting. Op één nacht zag hij zijn twee wagens en zijn café in Achel in vlammen opgaan.