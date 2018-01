"Ik kapte sigaretten van anderen in onze vluchtauto om politie op verkeerde spoor te zetten"

Lummen -

“Niemand wordt geboren als crimineel. Eigenlijk was ik een manneke dat op zoek was naar aandacht van zijn vader, maar die nooit gekregen heeft”, ziet de Lummense ex-gangster Danny Vanhamel (62) als het begin van zijn carrière van overvaller en bendeleider. “Plus het feit dat ik altijd een beetje een rebel was en zal blijven. Ik weet nog hoe ik met de Ferrari kwam aangereden bij de politie voor verhoor. Met overvallen betaald, meneer de agent? Helemaal niet, meneer de agent. Hoe komt u erbij, meneer de agent? En dat ze het tegendeel maar bewijzen.”