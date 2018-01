Carrasco valt in bij Atlético Madrid en geeft assist tegen staartploeg

GOAL! Carrasco is onzelfzuchtig en biedt Thomas de 3-0 op een dienblaadje aan! #AtletiLasPalmas pic.twitter.com/rIyxEtfY12

Atlético Madrid heeft zich zondag op de 21e speeldag van de Spaanse Primera Division niet laten verrassen door Las Palmas. De voorlaatste in de stand verloor in de Spaanse hoofdstad met 3-0.

Atlético moest geduld oefenen tot iets over het uur om de ban te breken, via de onvermijdbare Griezmann. Fernando Torres en Partey, op aangeven van Yannick Carrasco, namen nadien alle twijfel weg. Carrasco was halfweg bij de Madrilenen ingevallen.

In de stand staat Atlético op de tweede plaats met 46 punten, acht minder dan leider Barcelona dat later nog speelt tegen Alavés. Valencia (40 ptn) volgt als derde, voor Real Madrid (38 ptn).