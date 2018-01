Gedetineerde in hongerstaking nadat Truiense vrouw hem niet meer mag bezoeken

Man in hongerstaking nadat vrouw hem niet meer mag bezoeken in gevangenis. Video: TVL

Sint-Truiden - De Truiense Sigrid Neyens heeft een brief gestuurd naar minister van Justitie Koen Geens waarin ze vraagt om haar toekomstige echtgenoot in de gevangenis te mogen bezoeken. De gevangenisdirectie heeft de vrouw de toegang tot de gevangenis ontzegd omwille van veiligheidsredenen. De Truiense vindt dat niet kunnen. Zij en haar partner hebben elk een advocaat onder de arm genomen. De gedetineerde is ook in hongerstaking gegaan.

Sigrid leerde haar toekomstige kennen toen ze lid was van het Beschermcomité, een vereniging die gedetineerden bezoekt die weinig bezoek krijgen. “Er was meteen een klik, en de volgende maanden is die verliefdheid gegroeid. Ik vond het verre vanzelfsprekend, maar het was niet tegen te houden”, vertelt ze.

De Truiense stopte bij het Beschermcomité en dacht dat ze gewoon op bezoek zou mogen blijven gaan. De gevangenisdirectie besliste daar anders over. Sigrid wil die beslissing nu aanvechten, voorlopig zonder resultaat. Haar vriend is ondertussen ook in hongerstaking gegaan.

Bij de Leuvense gevangenis zeggen ze dat ze niet kunnen ingaan op individuele dossiers in het kader van de privacy.