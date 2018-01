Stoffel Vandoorne op bezoek bij de Smurfen

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne bereid zich op de fiets voor op het nieuwe F1-seizoen. Vandoorne kwam met de fiets terecht in Juzcar, het blauwe 'Smurfendorp'.

Vandoorne maakte ook nog onderstaande video over zijn bezoek aan het Smurfendorp.

So, we weren’t expecting this one from @svandoorne’s pre-season training diary! #SmurfTown ?? pic.twitter.com/mnXvNZB3gx