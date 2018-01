Manchester City, met Kompany en scorende De Bruyne, stoot door in FA Cup

Ook Manchester City zal verder bekeren in de FA Cup. De competitieleider in de Premier League ging met 0-2 winnen op het veld van Cardiff City. Kevin De Bruyne tekende voor het eerste doelpunt. Vincent Kompany speelde voor het eerst sinds 27 december een wedstrijd en maakte de volledige 90 minuten vol.

Na acht minuten was het Kevin De Bruyne die de score opende voor de Citizens. Nog voor de rust legde Raheem Sterling de 0-2 eindstand vast. City zag voor de rust wel Leroy Sané uitvallen na een stevige fout van Joe Bennett, die ‘slechts’ geel kreeg. City kwam in de tweede helft nooit echt in de problemen. Bennett kreeg in de slotminuten nog een tweede gele kaart en dus rood, waardoor Cardiff de wedstrijd met zijn tienen uitspeelde.